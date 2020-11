Basket femminile, la Limonta della canturina Del Pero oggi all’assalto di Sassari per fare poker

Basket femminile oggi Costa Masnaga in campo per il 9° turno di serie A1

Basket femminile le biancorosse di coach Seletti sulla scia di tre vittorie di fila ospitano alle ore 16.30 la matricola sarda

Torna in campo oggi pomeriggio la Limonta Costa Masnaga nel 9° turno del campionato di basket femminile di serie A1. Sulla scia di tre successi consecutivi il team di coach Paolo Seletti nel pomeriggio alle ore 16.30 affronta un match inedito quanto importantissimo contro la matricola Dinamo Sassari di coach Restivo. La miglior realizzatrice delle ospiti è Burke (19 punti di media), ma in doppia cifra ci sono anche Calhoun (16,2) e Arioli (11,3), mentre è ottimo anche l’apporto di Fekete (9,5). Sotto i tabelloni guida Fekete (10,2 rimbalzi di media) davanti a Burke (9), Per la canturina Beatrice Del Pero capitana di Costa e le sue compagne una grande prova per cercare di confermare l’ottimo momento e la sorprendente posizione din classifica. Il match sarà visibile in diretta streaming in chiaro sia su LBFTV che su MS Channel (canale 814 di Sky e 645 del digitale terrestre) a partire dalle ore 16:30 sabato 28 novembre. Ricordiamo che Costa tornerà in campo già il 2 dicembre per il recupero della settima giornata ancora in casa per il derby contro il Geas Sesto (ore 19)

Ecco il cartellone del 9° turno di A1

Già giocata il 25 novembre: San Martino di Lupari-Schio 56-76; sabato 28 novembre: ore 16.30 Costa Masnaga-Sassari, Bologna-Battipaglia; domenica 29 novembre: ore 18 Empoli-Vigarano, Venezia-Ragusa, Geas-Ca26mpobasso; rinviata Lucca-Broni,

Classifica: Venezia 16; Bologna, Schio 14; Costa Masnaga, Empoli 8; Ragusa, Geas, Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, SBroni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.