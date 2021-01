Basket femminile la Limonta deve ancora rinviare al sua prima vittoria del 2021

Basket femminile aperto ieri il 17° turno del campionato di A1 donne.

Basket femminile a Costa non basta il buon esordio di Spreafico per evitare il ko con San Martino

Si è aperto ieri il 17° turno del massimo campionato italiano di basket femminile. Ancora a bocca asciutta la Limonta Costa Masnaga che pur schierando dal primo minuto il nuovo rinforzo, l’assese Laura Spreafico non è riuscita a brindare alla prima vittoria del 2021. Il team biancoroso infatti si è dovuto arrendere nonostante una prova generosa alle lupe di San Martino che hanno vinto per 79-84. Buona la prestazione di Spreafico così come di Matilde Villa, Nunn e di capitan Del Pero brave a suonare la carica e innescare la rimonta della pantere soprattutto dopo l’espulsionedi coach Paolo Seletti. Rimonta che però non è bastata per portare a casa i primi due punti del nuovo anno. Costa ci riproverà sabato 30 gennaio quando tornerà in campo rendendo visita ad Empoli.

Il tabellino di LImonta Costa-Fila San martino 79-84 (20-24, 29-46, 54-63

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 12 (1/2, 2/8), E. Villa ne, M. Villa* 15 (5/8, 0/2), Osazuwa NE, Del Pero* 15 (1/5, 4/4), Jablonowski 7 (2/4, 1/2), Spinelli* 4 (1/4, 0/1), Allievi 2 (1/4 da 2), Labanca, Toffali 2 (0/1 da 2), N’Guessan 2 (0/1 da 2), Nunn* 20 (6/9, 2/3)

All. Seletti.

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Anderson* 20 (6/10, 2/10), Fietta 12 (4/6, 1/3), Filippi NE, Tonello 1 (0/1 da 3), Pasa* 15 (7/9, 0/1), Toffolo 10 (5/7 da 2), Ciavarella* 7 (2/5, 1/5), Varaldi*, Giordano NE, Rosignoli NE, Sulciute* 19 (7/11, 1/3), Arado NE. All. Abignente.

Il cartellone del 17° turno, 4° di ritorno di A1

Sabato 23 gennaio ore 18 Costa Masnaga-San Martino di Lupari 79-84, Virtus Bologna-Sassari 85-65; domenica 24 Ragusa-Lucca, Campobasso-Empoli, Geas-Battipaglia: martedì 25 Schio-Vigarano, Broni-Venezia.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 32, Schio*, Bologna 28; Ragusa* 24, Geas Sest0 20; San Martino di Lupari 18; Empoli *16; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso**, Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).