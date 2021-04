Basket femminile la Limonta di Spreafico&Del Pero apre i playoff il 16 aprile

Basket femminile definito il tabellone della seconda fase scudetto del campionato A1 donne.

Basket femminile la debuttante Costa sfiderà Schio al meglio delle tre partite , gara1 in casa poi gara 2 ed eventuale bella in Veneto

E’ stato ufficializzato il tabellone dei playoff del massimo campionato italiano di basket femminile. La Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Pero e della bomber di Asso Laura Spreafico da ottava classificata se la vedrà contro la prima della classe l’Umana Reyer Venezia al meglio delle tre partite. Il debutto della pantere è previsto in casa a Costa Masnaga per venerdì 16 aprile alle ore 20 mentre gara 2 si disputerà lunedì 19 aprile alle ore 19 al Taliercio di Venezia, così come si svolgerà presso il Palasport veneziano anche l’eventuale gara-3 il 22 aprile alle ore 20.30.

Già ufficializzate le designazioni arbitrali delle prime due gare playoff Techfind Serie A1.

Gara 1



Limonta Costa Masnaga-Umana Reyer Venezia (16/04/2021, 20:00): CIAGLIA GIANFRANCO, GIOVANNETTI GIULIO, PALLAORO LAURA

Gara 2

Umana Reyer Venezia-Limonta Costa Masnaga (19/04/2021, 19:00): SARACENI ALESSANDRO, CULMONE CRISTINA MARIA], CORRIAS CHIARA

Queste invece le altre tre serie del tabellone playoff 2020/21

– Virtus Segafredo Bologna (4° posto)- Geas Sesto San Giovanni 85° posto)

Gara 1: 16/04/2021, ore 20, a Sesto, Gara 2: 19/04/2021, ore 20.30 a Bologna; eventuale Gara 3 22/04/2021, ore 20.30, a Bologna.

– Famila Wuber Schio (2° posto) – Fila San Martino di Lupari (7° posto, *San Martino di Lupari non prenderà parte ai playoff a causa delle diverse positività al virus Covid-19 riscontrate di recente all’interno del gruppo squadra).

Gara 1: 16/04/2021, ore 20.30, a San Martino di Lupari; Gara 2: 19/04/2021, ore 20.30 a Schio; eventuale Gara 3 il 22/04/2021, ore 20.30, a Schio.

– Passalacqua Ragusa (3° posto) – Use Scotti Rosa Empoli (6° posto) Gara 1: 16/04/2021, ore 20.30, a Empoli; Gara 2: 19/04/2021, ore 20.30, a Ragusa; eventuale Gara 3 22/04/2021, ore 20.30, a Ragusa.