Basket femminile la Limonta il 4 marzo nei quarti di finale sfiderà Schio

Basket femminile definito il cartellone della Coppa Italia di serie A1.

Basket femminile le Techfind Final Eight si giocheranno alla Segafredo Arena e si chiuderanno lunedì 8 marzo

Mentre il massimo campionato di basket femminile si appresta a vivere nel weekend il 20° turno stagionale, 7° di ritorno, sono stati definiti programma e sede delle Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A1 che si disputeranno a Bologna dal 4 all’8 marzo. All’evento che si giocherà sul parquet della Segafredo Arena sarà presente tra le magnifiche 8 anche la Limonta Costa Masnaga con tante cestiste brianzole nel suo organico dalla capitana Beatrice Del Pero all’assese Laura Spreafico. L’evento sportivo si svolgerà su quattro giorni di gare da l 4 marzo con le prime due gare dei quarti di finali che si completeranno il 5, poi il 7 marzo le semifinali, mentre la finale è prevista per lunedì 8 marzo. La Limonta scenderà in campo giovedì 4 marzo alle ore 20 contro la squadra campione d’Italia la Famila Wuber Schio. La vincente se la vedrà in semifinale sabato 7 alle ore 20 contro la vincente di Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su LBF TV e sul canale MS Channel (visibile sul canale 814 del pacchetto Sky e sul canale 645 in Lombardia).

Il programma completo delle finali di Coppa Italia



Giovedì 4 marzo Quarti di finale



QF1: Ore 16:30 • Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari

QF2: Ore 20:00 • Famila Wuber Schio – Limonta Costa Masnaga

Venerdì 5 marzo Quarti di finale



QF3: Ore 16:30 • Passalacqua Ragusa – Use Rosa Scotti Empoli

QF4: Ore 20:00 • Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni

Domenica 7 marzo Semifinali



Semifinale 1: Ore 16:30 • Vincente QF1 – Vincente QF3

Semifinale 2: Ore 20:00 • Vincente QF2 – Vincente QF4

Lunedì 8 marzo Finalissima



Ore 19:00 • Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Il cartellone del 20° turno, 7° di ritorno del campionato di A1

Sabato 27 febbraio Bologna-Campobasso; domenica 28 ore 18 Costa-Vigarano, Battipaglia-Empoli, San Martino-Broni, Venezia-Sassari, Ragusa-Geas, Lucca-Schio.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 38, Schio 36; Ragusa 30; Virtus Bologna, Geas Sest0 28; Empoli 22; San Martino di Lupari, Limonta Costa Masnaga 18; Campobasso 16; Broni 10; Le Mura Lucca 8; Sassari 6; Battipaglia 6; Vigarano 2.