Basket femminile la Limonta perde il test sul campo del Geas

Basket femminile continua la preseason del Costa Masnaga verso il debutto in serie A1.

Basket femminile nel prossimo weekend ultime due amichevoli casalinghe con Broni e Vigarano

Prosegue la marcia di avvicinamento del basket femminile italiano verso il debutto del campionato di serie A1. E prosegue la preparazione della Limonta Costa Masnaga che nel weekend scorso ha giocaro un’altra utile amichevole a Sesto San Giovanni contro il Geas perdendo per 81-66. Ultima prova in trasferta di questa preseason 2020-21 per la Limonta, che ha dovuto ancora una volta fare a meno di Jaisa Nunn, ma che ha ritrovato Martina Spinelli.

Sugli scudi per le pantere di coach Seletti Jessica Kovatch, principale terminale offensivo con 20 punti, mentre hanno chiuso in doppia cifra anche Matilde Villa (13 punti), Lisa Jablonowski e Vittoria Allievi, entrambe con 10 punti. Ora il cartellone di pre-season delle costine si chiuderà con due amichevoli casalinghe: sabato 26 settembre la Limonta ospiterà Broni, mentre il 27 settembre sfiderà Vigarano nell’ultimo impegno prima del debutto in campionato del 3 ottobre contro Bologna sempre in casa.

Il tabellino di Allianz Geas – Limonta Costa Masnaga 81-66

(23-15; 15-13; 23-24; 20-14)



Allianz Geas: Verona 11, Crudo 2, Merisio 12, Graves 22, Gilli, Pellegrini 3, Ercoli 12, Ronchi 6, Arturi 2, Oroszova 11. All. Zanotti

Limonta Costa Masnaga: Colognesi 2, Caloro 3, Del Pero, Spinelli 1, Allievi 10, Labanca 7, M. Villa 13, E. Villa, Jablonowski 10, Toffali, Kovatch 20. All. Seletti