Basket femminile la Limonta pronta per lo spareggio playoff di domenica a Campobasso

Basket femminile verso il terzultimo turno di regular season in A1 donne.

Basket femminile con un successo Beatrice Del Pero&C staccherebbero matematicamente lo storico pass per la seconda fase

Vigilia del terzultimo turno del massimo campionato italiano di basket femminile. Dopo i recuperi giocati in settimana e vinti da Empoli e Venezia contro Broni e Bologna, sabato 27 marzo si apre una giornata forse decisiva per alcuni verdetti. Si comincia di sabato con gli anticipi Vigarano-Lucca e Schio-Ragusa ma i fari puntati saranno puntati sullo scontro diretto in chiave playoff che si gioca domenica 28 a Campobasso tra le locali della La Molisana Magnolia e la Limonta Costa Masnaga. In palio l’ultimo posto nei playoff che è ancora disponibile: capitan Beatrice Del Pero e le costine vincendo si assicurerebbero matematicamente lo storico pass per i playoff altrimenti avranno altre due gare a disposizione. La gara domenica 28 ore 16, diretta esclusiva LBF TV),

Recuperi serie A1 donne

Mercoledì 24 per il 2° turno PF Broni – USE Scotti Rosa Empoli 83 – 89, per il 13° turno Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia 68 – 82.

Il cartellone del 22° turno del campionato di A1

Sabato 27 marzo Vigarano-Lucca, Schio-Ragusa; domenica 28 ore 16 Campobasso-Costa Masnaga, Broni-Sassari, Battipaglia-San Martino, Empoli-Venezia; lunedì 29 Bologna-Geas.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 44; Famila Wuber Schio 42; Passalacqua Ragusa** 36; Virtus Segafredo Bologna*** 34; USE Scotti Rosa Empoli 30; Allianz Geas Sesto San Giovanni 28; Fila San Martino di Lupari 24; Limonta Costa Masnaga 22; La Molisana Magnolia Campobasso 18; Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 14; PF Broni 12; Dinamo Sassari 8; O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6; Dondi Multistore Vigarano 2.

*una partita in meno