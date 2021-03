Basket femminile, la Limonta strapazza il fanalino Vigarano e consolida il posto playoff

Basket femminile si è completato il 20° turno di serie A1 donne.

Basket femminile Costa ora giocherà i quarti di Coppa Italia il 4 marzo a Bologna contro la Famila Schio

Missione compiuta dalla Limonta Costa Masnaga che nel weekend ha vinto il match casalingo valido per il 20° turno del massimo campionato di basket femminile italiano. Le pantere biancorosse infatti hanno travolto il fanalino di coda Vigarano superando i 90 punti realizzati e consolidando l’8° posto in campionato ultimo valido per i playoff. Ora il vantaggio di Costa su Campobasso prima inseguitrice è di 4 punti. Da segnalare la buona prova ancora dell’assese Laura Spreafico e anche delle straniere Jablonowski top scorer e Nunn. La Limonta tornerà in campo in campionato il 13 marzo a Sassari, ora invece spazio alla Coppa Italia che la vedrà sfidare il 4 marzo nei quarti la Famila Schio sul neutro di Bologna.

Tabellino di Limonta Costa-Vigarano 92-60 (28-14, 39-27, 70-37)

Limonta Costa Masnaga: Spreafico* 14 (4/7, 2/4), Villa 7 (3/3, 0/1), Villa* 10 (3/7, 0/2), Osazuwa 8 (4/7 da 2), Caloro 2 (0/1, 0/1), Del Pero* 8 (1/2, 1/5), Jablonowski* 16 (6/8, 1/3), Spinelli 7 (1/6 da 2), Allievi 2 (1/1 da 2), Toffali NE, N’Guessan 5 (0/0, 0/0), Nunn* 13 (6/10 da 2)

All. Seletti.

Dondi Multistore Vigarano: Bestagno* 3 (1/6, 0/3), Sorrentino 9 (3/8, 0/2), Albano* 9 (2/4, 1/5), Valensin, Rosset* 20 (6/7, 0/2), Migani, Laterza 8 (3/3, 0/1), Castelli, Yurkevichus* 4 (2/4 da 2), Guilavogui 2 (0/4 da 2), Marinkovic* 5 (1/1, 1/4). All. Castelli.

Il cartellone del 20° turno, 7° di ritorno del campionato di A1

Sabato 27 febbraio Bologna-Campobasso 80-68; domenica 28 ore 18 Costa-Vigarano 92-60, Battipaglia-Empoli 63-91, San Martino-Broni 81-62, Venezia-Sassari 111-62, Ragusa-Geas 65-52, Lucca-Schio 60-88.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 40, Schio 38; Ragusa 32; Virtus Bologna 30; Geas Sest0 28; Empoli 24; San Martino di Lupari, Limonta Costa Masnaga 20; Campobasso 16; Broni 10; Le Mura Lucca 8; Sassari, Battipaglia 6; Vigarano 2.

Sabato 13 marzo Sassari-Costa (ore 17), Vigarano-Empoli; domenica 14 Schio-San Martino di Lupari, Campobasso-Geas Sesto, Broni-Lucca, Battipaglia-Bologna; 31/3 Ragusa-Venezia.