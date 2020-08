Basket femminile, la lunga Silvia Tropeano ritorna con le furie rosse brianzole

Basket femminile: due nuovi arrivi in casa del Btf Cantù di serie C.

Basket femminile da Mariano Comense arriva anche la giovane guardia 2003 Gaia Bernardi

Continuano le novità estive in casa del Btf Cantù una delle realtà storiche del basket femminile nostrano. La società che giocherà nella prossima stagione 2020/21 ancora nel campionato di serie C lombardo è sempre attiva sul mercato rosa e dopo aver annunciato il nuovo coach Fabrizio Molteni (in coppia con Matteo Bughi) ha messo a segno altri due colpi per allungare il suo roster della prima squadra.

A rinforzare l’area pitturata sotto le plance canturine è ritornata tra le furie rosse la lunga Silvia Tropeano classe 1996 che cresciuta proprio al Btf ha poi maturato altre esperienze con la Comense e il Basket Como. Sul perimetro invece è stata presa la giovanissima guardia Gaia Bernardi del 2003 da Mariano Comense. Da segnalare che Lidia Arduini è stata sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio infortunato, perfettamente riuscito e tornerà in campo a inizio del 2021.