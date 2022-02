Basket femminile la Nonna Papera Mariano batte all'overtime Gallarate e resta sola in vetta

Pallacanestro minors rosa

Basket femminile: successo esterno pesante del Basket Como mentre la Vertematese cade a Tradate, oggi Cantù-Comense

Si è aperto ieri sera il 6° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C che ruotava attorno all'atteso big match nel girone Giallo1 tra Nonna Papera Mariano e Gallarate. Una sfida che non ha deluso le attese e che non ha lesinato emozioni. Prima parte decisamente di marca ospite con Mariano costretta a rincorre per oltre tre quarti fino a raggiugere il 43-43 che ha rimandato l'esito del match all'overtime. Un'appendice in cui le ragazze di casa allenate da coach Dionigi Cappelletti hanno piazzato la zampata vincente che ha regalato partita e primato. Contemporaneamente successo corsaro pesate per il Basket Como che ha sbancato Gavirate mentre la Vertematese si è dovuta arrendere sul campo di Tradate. E questa sera il cartellone sarà chiuso dal derby di Casnate dove la Comense riceverà il Btf Cantù.

Questo il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 18 febbraio ore 21.15 Tradate-Vertematese 61-41, Gavirate-Basket Como 50-57, Nonna Papera Mariano-Gallarate 48-46 dts (3-18, 13-24, 25-28, 43-43); sabato 19 ore 21 Comense-Btf Cantù.

La nuova classifica del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 24; Gallarate 22; Tradate 18; Btf Cantù, Basket Como 12; Vertematese 8; Gavirate 6; Comense 0.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 25 febbraio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate, Tradate-Gallarate; sabato 26 ore 21 Basket Como-Comense, Btf Cantù-Vertematese.