Basket femminile: la Nonna Papera Mariano chiude la prima fase vincendo il derby con Como 51-39

Si è aperto ieri sera con un inedito anticipo tutto lariano l'ultimo turno della prima fase del campionato di serie C di basket femminile. Nel girone C a Casnate c'era in programma il derby tra Basket Como e Nonna Papera Mariano che ha visto il successo del team ospite di coach Dionigi Cappelletti per 39-51.

Con questo risultato Mariano sale a quota 22 e può ancora sperare di chiudere al secondo posto ma già certo di qualificarsi al girone Gold. Como invece chiude a quota 8 e disputerà la seconda fase nel girone Silver per evitare la retrocessione. Intanto l'ultimo turno continuerà venerdì sera con un altro derby Vertematese-Villa Guardia mentre Cantù chiuderà domenica 28 sul campo del Garbagnate.

Il programma del 14° turno, ultimo di ritorno del girone C

Martedì 23 gennaio Basket Como-Mariano 39-51, venerdì 26 ore 21,30 Vertematese-Villa Guardia, sabato 27 Lecco-Nibionno, domenica 28 ore 18.30 Garbagnate-Btf Cantù.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 24; Nonna Papera Mariano 22; Lecco 20; Villa Guardia 12; Basket Como, Vertematese 8 Garbagnate, Btf Cantù 6.