Basket femminile la Nonna Papera Mariano doma il Borgo San Giovanni e vola in semifinale

Basket femminile in Lombardia si è aperto il tabellone ovest dei playoff di serie C donne.

Basket femminile il team di coach Cappelletti si giocherà l'accesso alla finale promozione contro la vincente di Robbiano-Bresso in programma sabato sera

E' iniziata con il piede giusto l'avventura della Nonna Papera Mariano Comense nei playoff del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Venerdì sera nel primo quarto di finale infatti la squadra brianzola diretta da coach Dionigi Cappelletti ha fatto valere il fattore campo sconfiggendo in casa il Borgo San Giovanni per 60-41 e volando in semifinale dove da settimana prossima sfiderà la vincente di Robbiano (4°Verde)-Bresso (5°Giallo) in una serie con partite di andata e ritorno. L’altra finalista uscirà dalle serie: Rezzato (2°V)-Tradate (7°G), Bollate (3° G)-Sondrio (6° V). Nel tabellone azzurro queste le sfide: Melzo (1° V)- Futura (8° G), Gallarate (4°G)-Lecco (5°V), Pro Patria (2°G)-Cremonese (7° V), Parre (3°V)-Broni (6° G).

Il programma delle partite dei quarti di finale del tabellone Rosso

Venerdì 20 maggio ore 21.30 Nonna Papera Mariano-Borgo San Giovanni 60-41; sabato 21 ore 21 Robbiano-Bresso, Rezzato-Tradate e Ardor Bollate-Sondrio.