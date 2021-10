Basket femminile la Nonna Papera Mariano ieri sera ha vinto il secondo derby stagionale con Vertemate

Pallacanestro donne in campo

Basket femminile i risultati del 2° turno del girone Giallo1 di serie C donne.

Basket femminile oggi in campo a domicilio Btf Cantù e Basket Como contro Gavirate e Gallarate

E' iniziato il 2° turno del campionato di basket femminile di serie C e ieri sera la Nonna Papera Mariano Comense ha inanellato la sua seconda vittoria nel secondo derby stagionale consecutivo. A farne le spese ieri alla palestra di via per Cabiate è stata la Vertematese di coach Pifferi costretta sempre ad inseguire le padroni di casa. Il team di coach Dionigi Cappelletti è partito subito forte chiudendo la prima frazione avanti 20-9. Poi le ospiti hanno provato a ricucire lo svantaggio ma si sono dovute arrendere dopo l'intervallo alla progressione della Nonna Papera che così si mantiene a punteggio pieno. Oggi il turno si completa con gli impegni casalinghi di Btf Cantù e Basket Como rispettivamente contro Gavirate e Gallarate.

Questo il programma del 2° turno d'andata del girone Giallo1

Giovedì 21 ottobre Tradate-Comense 63-37; venerdì 22 Mariano-Vertematese 59-35; sabato 23 Btf Cantù-Gavirate, (ore 20.30); Basket Como-Gallarate (ore 21).

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano*,, Tradate* 4; Basket Como, Gallarate, 2; Pol. Comense*, Vertematese*, Btf Cantù, Gavirate 0. (* una gara giocata in più).

Questo il programma del 3° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 29 ottobre Tradate-Nonna Papera Mariano (ore 21.30), Gallarate-Vertematese (ore 21.15); sabato 30 Comense-Gavirate (ore 20.45), Btf Cantù-Basket Como (ore 20.30).