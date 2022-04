Basket femminile la Nonna Papera Mariano ospite della Futura Milano per difendere il suo primato

pallavolo femminile news

Basket femminile si apre questa sera con due anticipi il 5° turno della seconda fase di serie C donne

Si apre questa sera il 5° turno della seconda fase del girone Giallo unificato del campionato di serie C di basket femminile che vede al comando la Nonna Papera Mariano Comense. Apripista oggi i due anticipi Tradate-Pro Patria, Gavirate-Corsico mentre domani sera toccherà proprio alla capolista Mariano scendere in campo ospite della Futura Milano per difendere il suo primato. Sabato in campo anche per il Btf Cantù a caccia di riscatto in casa contro il Bresso, per la Comense che sulla scia del suo primo successo stagionale proverà il bis sul parquet del Garbagnate e per il Basket Como che cercherà di dimenticare la beffa subita martedì contro il Broni ricevendo il forte Ardor Bollate. Domenica poi chiuderà il cartellone la Vertematese in posticipo proprio sul campo del temibile Broni.

Programma del 5° turno del girone Giallo

Venerdì 8 aprile ore 21 Tradate-Pro Patria, Gavirate-Corsico; sabato 9 ore 20.30 Futura -Mariano, Btf Cantù-Bresso, Garbagnate-Comense; 21Basket Como-Bollate, MBS-Gallarate; domenica 10 ore 10 Broni-Vertematese.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 32;Pro Patria Busto Arsizio 32; Gallarate 30; Ardor Bollate 28; Bresso 26; Tradate, Broni 22; Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura, Corsico 14; Vertematese 12; Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.