Basket femminile la Nonna Papera Mariano riparte vincendo contro Corsico

Basket femminile si è aperta ieri sera la seconda fase del campionato di serie C.

Basket femminile stasera esordi casalinghi per Vertematese, Basket Como e Comense

E' iniziata la seconda fase del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Ieri sera si sono giocati i primi tre incontri del girone Giallo che hanno visto subito protagonista la capolista Nonna Papera Mariano che ha ricominciato vincendo la gara d'esordio in casa contro Corsico per 53-42. Le marianesi di coach Dionigi Cappelletti trascinate da Carolina Bossi top scorer con 17 punti sono sempre state avanti chiudendo al 10' sul 16-10, poi all'intervallo sul 31-22 e al 30' sul 45-29 per poi amministrare fino alla fine. Oggi in campo altre tre squadre nostrane tutte di scena in casa: la Vertematese ospita l'Ardor Bollate, il Basket Como riceve Milano Basket Stars mentre la Pol Comense prova a rompere il ghiaccio contro Broni.

Programma del 1° turno del girone Giallo

Venerdì 11 marzo Nonna Papera Mariano-Corsico 53-42, Gallarate-Garbagnate 55-29, Gavirate-Bresso 45-79; sabato 12 ore 20.30 Vertematese-Ardor Bollate, ore 21 Basket Como-Milano Basket Stars, ore 20.30 Pol Comense-Broni; domenica 13 Tradate.-Futura Milano; rinviata al 22/3 Btf Cantù-Pro Patria.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 28; Pro Patria Busto Arsizio, Gallarate 26; Ardor Bollate, Bresso 22; Tradate 28; Broni 16; Basket Como, Btf Cantù 14, Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Futura Milano 8; Gavirate 6; Comense, Milano Basket Stars 0.