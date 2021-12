Basket femminile la Nonna Papera Mariano sale sull'ottovolante e vince il derby con la Comense

Pallacanestro minor in rosa

Basket femminile si è aperto il girone di ritorno del campionato di serie C donne.

Basket femminile stasera si giocano Cantù--Gallarate e Basket Como-Vertematese

Il girone di ritorno del campionato di serie C di basket femminile si è aperto ieri sera nel segno della Nonna Papera Mariano. La capolsita del girone Giallo1 lombardo infatti ha inanellato la sua ottava vittoria di fila che la mantiene da sola e imbattuta in vetta alla classifica. Il successo per le biancorosse dirette da coach Dionigi Cappelletti è arrivato nel derby casalingo giocato e vinto non con senza affanno contro il fanalino di coda Comense. Un derby non semplice che ha visto le ospiti condurre nel primo quarto per 10-13 . Poi però le padroni di casa hanno cambiato marcia piazzando un imperioso parziale che già all'intervallo le ha portate a condurre per 31-19. Nonna Papera che poi ha controllato (41-26 al 30') andando a vincere per 49-42. Nell'altra gara di serata largo successo del Tradate contro Gavirate per 79-50. Oggi chiudono il cartellone il big match Btf Cantù-Gallarate e un altro derby lariano interessante Basket Como-Vertematese

Questo il programma dell'8° turno primo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 3 dicembre ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Comense 49-42, Tradate-Gavirate 79-50; ore 21 15 Btf Cantù-Gallarate; sabato 4 ore 21 Basket Como-Vertematese.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 16; Isotec Gallarate , Tradate 12; Btf Cantù 8; Basket Como 6; Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.