Basket femminile la Nonna Papera Mariano sbanca in volata Bollate e resta in vetta da sola

Basket femminile successo casalingo per il Btf Cantù, cadono Vertematese e Comense

Si è completato ieri il 2° turno della seconda fase del campionato di basket femminile di serie C e ha visto ancora a segno la capolista Nonna Papera Mariano che è riuscita a difendere il suo primato con le unghie sbancando il difficile campo dell'Ardor Bollate in volata per 46-48. A segno anche il Btf Cantù che ha vinto in casa contro Garbagnate mentre sono cadute Comense e Vertematese. Il Basket Como aveva già vinto nell'anticipo di giovedì a Corsico. Ricordiamo che già domani sera si tornerà in campo con il recupero del primo turno a Vighizzolo: il big match Btf Cantù-Pro Patria Busto Arsizio.

Programma del 2° turno del girone Giallo

Giovedì 17 Corsico-Basket Como 30-45; Sabato 19 marzo ore 20.30 Btf Cantù-Garbagnate 58-34, Futura-Vertematese 54-32, MBS-Gavirate 39-88, Broni-Tradate 46-52; domenica 20 ore 18 Ardor Bollate-Nonna Papera Mariano 46-48, ore 18.30 Comense-Pro Patria Busto 30-59, Bresso-Gallarate 31-35.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 30; Pro Patria Busto Arsizio, Gallarate 28; Ardor Bollate 24; Bresso 22; Tradate 30; Broni, Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura 12; Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 0.

Recupero del 22/3 Btf Cantù-Pro Patria.1

Programma del 3° turno del girone Giallo

Venerdì 25 marzo Tradate-MBS; sabato 26 ore 20.30 Vertematese-Bresso, Broni-Gavirate, Futura-Gallarate; domenica 27 ore 18.30 Pro Patria Busto-Basket Como, Corsico-Comense; ore 19 Garbagnate-Nonna Papera Mariano.