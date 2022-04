Basket femminile la Nonna Papera Mariano stasera riceve il Bresso per riprendere la corsa al vertice

pallacanestro rosa news

Basket femminile oggi si giocano gare importanti del 6° turno del girone Giallo di serie C donne.

Basket femminile oggi si giocano gare importanti del 6° turno del girone Giallo di serie C donne.

Basket femminile domani turni casalinghi anche per Cantù e Vertematese mentre il Basket Como chiuderà martedì in posticipo

Venerdì importante ad alta quota nel girone Giallo del campionato di serie C di basket femminile. Dopo l'anticipo vinto mercoledì sera dal Bollate contro la già retrocessa Comense, oggi tornano in campo le tre prime della classe per aprire di fatto il rush finale di questa seconda fase quando mancano sole tre turni alla fine. Fari puntati a Mariano Comense dove la capolista Nonna Papera di coach Dionigi Cappelletti riceve l'ostico Bresso per ripartire dopo la sconfitta pre pasquale subita sul campo della Futura Milano. Trasferta a Gavirate invece per la Pro Patria Busto mentre il Gallarate ospita un lanciato Broni. Sabato sera in campo per il Btf Cantù che domani riceverà al Toto Caimi la Futura Milano mentre la Vertematese tra le mura amiche proverà a festeggiare la salvezza anticipata visto che riceverà il fanalino di coda Milano Basket Stars. Chiuderà il cartellone martedì sera in posticipo il Basket Como che riceverà il Garbagnate sul parquet della palestra Ronchetti.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate 29-71; venerdì 22 Gallarate-Broni, Gavirate-Pro Patria, ore 21.15 Mariano-Bresso; sabato 23 ore 21 BTF Cantù-Futura, ore 20.30 Vertematese-MBS; martedì 26 Tradate-Corsico, ore 21 Basket Como-Garbagnate.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 34; Gallarate 32; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni 24; Tradate 22; Basket Como 18; Btf Cantù, Futura, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.