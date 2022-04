Basket femminile la Nonna Papera Mariano torna al successo e domina il Bresso per 65-36

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile in campo ieri sera le tre prime della classe del girone Giallo di serie C donne.

Basket femminile in campo ieri sera le tre prime della classe del girone Giallo di serie C donne.

Basket femminile oggi in campo tra le mura amiche sia Btf Cantù che la Vertematese

Pronostici rispettati nelle gare giocate ieri sera per il 6° turno del girone Giallo del campionato di basket femminile di serie C. A segno le tre prime della classe a cominciare dalla capolista Nonna Papera Mariano che si è ripresa dopo il ko prepasquale e lo ha fatto dominando la gara casalinga contr il temuto Bresso per 65-36. Una vittoria netta per il team brianzolo di coach Dionigi Cappelletti che continua il testa a testa con la Pro Patria Busto che da parta sua ha vinto sul campo del Gavirate con un nettissimo 45-79. A segno anche la terza forza Gallarate che con più fatica ha domato Broni. Oggi in campo sia Btf Cantù che Vertematese entrambe impegnate in casa rispettivamente contro Futura e MBS.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate 29-71; venerdì 22 Gallarate-Broni 55-49, Gavirate-Pro Patria 45-79, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Bresso 65-36; sabato 23 ore 21 BTF Cantù-Futura, ore 20.30 Vertematese-MBS; martedì 26 Tradate-Corsico, ore 21 Basket Como-Garbagnate.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 36; Gallarate 34; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni 24; Tradate 22; Basket Como 18; Btf Cantù, Futura, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.