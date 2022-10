Basket femminile: vigilia del 5° turno d'andata di serie C donne.

Basket femminile: la Nonna Papera Mariano torna in campo in cerca di riscatto contro il Legnano

Il basket femminile nostrano è pronto a viver il 5° turno d'andata del campionato di serie C che sarà aperto questa sera, venerdì 28 ottobre 2022, dalla Nonna Papera Mariano a caccia di riscatto dopo due stop stagionali. Di fatto il team di coach Dionigi Cappelletti arriva dal turno di riposo che gli ha permesso di ricaricare le batterie e preparare al meglio la sfida casalinga contro una compagine molto giovane come quella del Legnano che sarà ospite in via per Cabiate questa sera alle ore 21.15. Mariano deve vincere per non perdere altro terreno dal vertice dove proprio venerdì sera si gioca lo scontro diretto tra imbattute Gallarate-Corsico.

A caccia di riscatto nel weekend anche il Btf Cantù che tornerà in campo sabato sera quando ospiterà il Tradate per provare finalmente a rompere il digiuno di questo non facile inizio d stagione. Posticipo domenicale invece per la Vertematese che salirà in Valtellina dove renderà visita al sempre ostico Sondrio per provare a mantenere primato e imbattibilità. Turno di riposo invece per il Basket Como.

Il cartellone completo del 5° turno d'andata del girone B

Venerdì 28 ottobre ore 21.15 Mariano-Legnano, Gavirate-Trezzano, Gallarate-Corsico; sabato 29 ore 20.45 Btf Cantù-Tradate; domenica 30 ore 17.30 Sondrio-Vertematese, Bollate-Fernese, Garbagnate-Idea Sport Milano. Riposa Basket Como.

Classifica del girone B

Vertematese, Gallarate, Corsico 8; Ardor Bollate, Sondrio 6; Basket Como, Fernese, Trezzano 4; Mariano, Fernese, Tradate, Idea Sport, Legnano 2; Gavirate, Garbagnate, Btf Cantù 0.