Basket femminile la Nonna Papera Mariano va all'assalto del Robbiano per volare in finale promozione

Si aprono oggi le gare di ritorno delle semifinali del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Apripista questa sera la Nonna Papera Mariano Comense che presso la palestra amica di via per Cabiate ospita alle ore 21.15 il Robbiano partendo dalla vittoria di 2 punti messa a segno nel match d'andata. Un vantaggio esiguo se si considera che in caso di una vittoria per parte sarà il computo della differenza canestri a decretare la squadra che volerà in finalissima promozione contro la vincete dell'altra semifinale Rezzato-Ardor Bollate per ora sull'1-0. Proprio per questo motivo Dionigi Cappelletti coach del Mariano avverte le sue: "Ci aspetta una gara difficile contro una squadra tosta che ci ha messo in difficoltà nel match d'andata ma lo sapevamo. Mentalmente dico alle mie ragazze di pensare che non abbiamo vinto di 2 punti ma perso di 2. Perché è un vantaggio davvero minimo e quindi stasera dobbiamo fare la nostra partita, dare il massimo e non pensare a questo esiguo vantaggio perché vogliamo solo passare il turno".

Così il programma delle semifinali del tabellone Rosso

Robbiano-Nonna Papera Mariano andata (28/5) 60-62, ritorno venerdì 3/6 (ore 21.15) serie 0-1

Ardor Bollate-Rezzato andata (29/5) 54-56, ritorno 4/6 serie 0-1

Così il programma delle semifinali del tabellone Azzurro

Lecco Basket Women-Basket Melzo andata (29/5) 52-61, ritorno 5/6 serie 0-1

Broni Academy-Pro Patria Busto Arsizio andata (29/5) 45-65, ritorno 5/6 serie 0-1