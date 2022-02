Basket femminile, la Nonna Papera Mariano vince anche il derby con il Basket Como e torna in vetta

pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile: si è completato ieri il 5° turno di ritorno di serie C donne.

Basket femminile: successo casalingo pesante anche per il Btf Cantù che doma il Tradate terza forza del torneo e si rilancia

Si è completato il 5° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C che nel girone Giallo1 ha sorriso a due squadre nostrane. Copertina meritata per la Nonna Papera Mariano che è andata a vincere sul campo del Basket Como conquistando il derby e due punti che le permettono di agganciare ancora in vetta il Gallarate. Colpo pesante in chiave playoff anche per il Btf Cantù che in casa ha superato la lanciatissima Tradate terza forza del torneo per 56-44.

Questo il cartellone del 5° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 11 febbraio ore 21.15 Gallarate-Comense 56-34, Vertematese-Gavirate 47-39; sabato 12 ore 21 Basket Como-Mariano 40-58, ore 21 Btf Cantù-Tradate 56-44.

La nuova classifica del girone Giallo1

Gallarate, Nonna Papera Mariano 22; Tradate 16; Btf Cantù 12; Basket Como 10; Vertematese 8; Gavirate 6; Comense 0.

Questo il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 18 febbraio ore 21.15 Tradate-Vertematese, Gavirate-Basket Como, Nonna Papera Mariano-Gallarate; sabato 19 ore 21 Comense-Btf Cantù.