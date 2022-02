Basket femminile la Nonna Papera vince il derby con il Btf Cantù e torna in vetta al torneo

pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile si è completato il 4° turno di ritorno del girone Giallo1.

Basket femminile si è completato il 4° turno di ritorno del girone Giallo1.

Basket femminile la squadra marianese si è imposta per 51-42 al termine di una gara sempre condotta e resistendo alla rimonta finale delle locali

Si chiuso sabato sera il 4° turno di ritorno nel girone Giallo1 del campionato di serie C basket femminile. Fari puntati sul parquet di Vighizzolo dove al Toto Caimi era in programma il derbyssimo brianzolo tra le locali del Btf Cantù e la Nonna Papera Mariano Comense. Il quintetto marianese di coach Dionigi Cappelletti ha preso subito in mano le redini del gioco chiudendo avanti già la prima frazione per 8-19. Vantaggio che si è confermato all'intervallo sul 17-30 e si è ampliato al 30' con le ospiti avanti 29-43. Non è bastato alle locali vincere l'ultima frazione per evitare il ko. Alla fine infatti il tabellone recitava 51-42 per la Nonna Papera che così ha raggiunto in vetta al girone Giallo1 il Gallarate riscattando l'ultimo rovinoso ko subito in casa contro Tradate.. Protagoniste per Mariano l'ex di turno Carolina Bossi con 13 punti e la compagna di squadra Pontiggia con 17 mentre nel Btf bene la capitana Sara Volpi con 9 punti.

Programma del 4° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 4 febbraio ore 21 Vertematese-Comense 61-47, Gallarate-Gavirate 53-33; sabato 5/2 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano 42-51; già giocata in anticipo Tradate-Basket Como 54-56.

La nuova classifica del girone Giallo1

Gallarate, Nonna Papera Mariano Comense 20; Tradate 16; Btf Cantù, Basket Como 10; Vertematese 6; Gavirate* 4; Comense* 0. (* 1 gara in meno).

Recupero del 3° turno di ritorno girone Giallo1

La gara Gavirate-Pol. Comense di lunedì 31 gennaio è stata rinviata a lunedì 7 febbraio ore 21.15 .

Programma del 5° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 11 febbraio ore 21.15 Gallarate-Comense, 21.30 Vertematese-Gavirate; sabato 12 ore 21 Basket Como-Mariano, 21 Btf Cantù-Tradate.