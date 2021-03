Basket femminile la Nonna Parera Mariano rinuncia al campionato di C donne

Basket femminile oggi scade il termine per confermare la partecipazione alla Fip Lombardia.

Basket femminile coach Dionigi Cappelletti: “Assolutamente non vogliamo partire”, al via invece Basket Como e Btf Cantù

Quella di oggi è una data importante per il basket femminile lombardo di serie C. Perché oggi martedì 30 marzo scade il termine per confermare l’iscrizione al campionato di serie C 2020/21 lombardo da parte delle nove società che, tra le 28 aventi diritto, già in un primo tempo avevano dato la loro disponibilità a partire. Tra queste però chi ha comunicato di rinunciare è la Nonna Papera Mariano Comense come ci ha informato coach Dionigi Cappelletti.

“Noi abbiamo già comunicato in Fip che rinunciamo, assolutamente non vogliamo partire. Adesso decideremo dopo Pasqua se riprenderemo gli allenamenti o no in base ai numeri delle ragazze a disposizione. Personalmente in questo momento non penso sia una cosa giusta partecipare al campionato”.

Chi invece parteciperà alla C femminile in rappresentanza della provincia comasca sono sia il Basket Como di coach Alessio Crugnola che il Btf Cantù di coach Fabrizio Molteni. Oggi si attendono le risposte e le conferme della altre società poi la Fip Lombardia procederà a stilare il calendario delle gare che si svolgerà con formula a girone unico.

Le squadre che dovrebbero partecipare al campionato C Femminile 2020/21

– BASKET COMO

– BASKET CORSICO ARCADIS

– ISOTEC GALLARATE

– POL. ARDOR BOLLATE

– BK TEAM FEMM.92 CANTU’

– HUPAC PRO PATRIA

– HERE YOU CAN PAVIA

– BASKET PARCO NORD