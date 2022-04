Basket femminile la Pol Comense già retrocessa stasera ospita la lanciatissima Arodor Bollate 

pallacanestro rosa in campo

Basket femminile si apre oggi il 6° turno della seconda fase del campionato di C donne.

Basket femminile il match Basket Como-Garbagnate previsto per ieri è stato rinviato al 26 aprile per un grave lutto che ha colpito il club ospite

Si apre questa sera il 6° turno della seconda fase del girone giallo del campionato serie C di basket femminile lombardo. In realtà avrebbe dovuto aprirsi ieri sera con l'anticipo Basket Como-Garbagnate gara che invece é stata rinviata a martedì 26 aprile alle ore 21 in seguito alla scomparsa di Enzo Marrapodi, storico presidente di Osl Avis Garbagnate. Oggi quindi tocca alla Comense fare da apripista ospitando a Casnate la lanciata Ardor Bollate in una sfida che sembra chiusa dal pronostico. Le giovani nerostellate pur già retrocesse cercheranno di onorare l'impegno. Venerdì sera invece toccherà alla Nonna Papera Mariano che ospiterà il Bresso mentre sabato sera impegni casalinghi anche per BTF Cantù e Vertematese rispettivamente contro Futura Milano e Milano Basket Stars.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate; venerdì 22 Gallarate-Broni, Gavirate-Pro Patria, ore 21.15 Mariano-Bresso; sabato 23 ore 21 BTF Cantù-Futura, ore 20.30 Vertematese-MBS; martedì 26 Tradate-Corsico.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 34; Gallarate 32; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni 24; Tradate 22; Basket Como 18; Btf Cantù, Futura, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.