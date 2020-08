Basket femminile la Pol. Cucciago’80 va ancora a segno con il suo camp tutto rosa

Basket femminile non ha deluso le attese l’edizione 2020 dell’evento riservato alle cestiste brianzole.

Anche quest’anno non ha deluso le attese l’unico camp estivo dedicato interamente al basket femminile e che è andato in scena sulla collina di Cucciago. Sotto la regia della Pol Cucciago’80 è stato riproposto il tradizionale camp di pallacanestro rivolto esclusivamente alle cestiste nate dal 2004 al 2010. Una settimana intensa che si è svolta dal 27 al 31 luglio tra lezioni di basket, gare, partite e tanto divertimento presso la struttura sportiva di via S. Arialdo a Cucciago. Direttore del camp Mario Pagani, coordinatore tecnico Franco Cofrancesco a cui si sono affiancati per l’occasione il prof. Antonio Tieghi e l’esperto coach Francesco Milo. Le parole d’ordine del camp sono state “Sicurezza e divertimento”, per il camp estivo più forte del.. coronavirus”. Vista l’insistente richiesta e il successo la società biancoverde sta già pensando di replicare il camp anche a settembre.