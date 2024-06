Basket femminile: la RSA Inverigo vola in semifinale ai tricolori Uisp di Rimini

E' iniziata nel migliore dei modi l'avventura tricolore della RSA Il Gigante la squadra femminile dell'Inverigo che da ieri, venerdì 14, e fino a domenica 16 è impegnata alle finali nazionali UISP in quel di Rimini. La squadra lariana diretta da coach Tiziano Gualtieri, fresca di titolo regionale lombardo, ieri sera ha aperto la kermesse tricolore superando negli ottavi di finale la formazione romagnola del Saraghine per 62-24.

Questa mattina capitan Stefania Mandonico e compagne hanno concesso il bis vincente superando nei quarti di finale la Ginnastica Triestina per 44-29 qualificandosi così per la semifinale tricolore in programma questa sera alle ore 21.30. Ricordiamo che le finali sono in programma domani, domenica 16 giugno sempre a Rimini dove sarà assegnato il tricolore Uisp di categoria.