Basket femminile: la serie C con le cinque squadre comasche al via dal 6 ottobre

Si aprirà venerdì 6 ottobre il campionato di basket femminile di serie C che vedrà al via ben cinque squadre comasche nel girone C. Apripista sarà subito il derby Btf Cantù-Villa Guardia mentre la Nonna Papera Mariano ospiterà il Garbagnate. Sabato 7 il Basket Como debutterà sul campo del Nibionno mentre domenica 8 la Vertematese sarà di scena a Lecco. Il girone d'andata terminerà il 18 novembre mentre il ritorno si giocherà dal 24 novembre al 28 gennaio 2024. Poi spazio alla seconda fase.

Questo il calendario delle squadre comasche di C donne

1° turno Cantù-Villa Guardia (6/10, 25/11), Mariano-Garbagnate (6/10, 26/11), Nibionno-Como (7/10, 25/11), Lecco-Vertematese (8/10, 24/11)

2° turno Como-Cantù (14/10, 1/12), Vertematese-Mariano (13/10, 1/12), Villa Guardia-Nibionno (14/10, 2/12)

3° turno Cantù-Mariano (20/10, 8/12), Garbagnate-Como (22/10, 9/12), Nibionno-Vertematese (21/10, 8/12), Lecco-Villa Guardia (22/10, 9/12)

4° turno Mariano-Nibionno (27/10, 16/12), Villa Guardia-Garbagnate (28/10, 17/12), Como-Vertematese (28/10, 15/12), Btf Cantù-Lecco (27/10, 17/12)

5° turno Mariano-Villa Guardia (3/11, 13/1), Vertematese-Garbagnate (3/11, 14/1), Lecco-Como (5/11, 13/1), Nibionno-Btf Cantù (4/11, 12/1)

6° turno Lecco-Mariano (12/11, 19/1), Vertematese-Cantù (10/11, 19/1), Como-Villa Guardia (11/11, 20/1)

7° turno Mariano-Como (17/11, 27/1), Villa Guardia-Vertematese (18/11, 26/1), Cantù-Garbagnate (17/11, 28/1)