Basket femminile: la Vertematese chiude la prima fase vincendo in volata il derby con Villa Guardia 43-41 

C'era attesa ieri sull'ultimo derby lariano che chiudeva la prima fase del campionato di serie C femminile. Ebbene a Vertemate le padroni di casa azzurre si sono rialzate dall'ultimo ko subito settimana scorsa a Cantù e si sono imposte in volata contro il Villa Guardia per 43-41. Una sconfitta indolore per il GSV già sicuro del suo quarto posto e della qualificazione al girone Gold mentre per Vertemate questa vittoria garantisce il quinto posto in vista del Girone Silver. Domani il cartellone verrà chiuso dal posticipo Garbagnate-Btf Cantù che metterà in palio punti pesanti in chiave seconda fase.

Il programma del 14° turno, ultimo di ritorno del girone C

Martedì 23 gennaio Basket Como-Mariano 39-51, venerdì 26 ore 21,30 Vertematese-Villa Guardia 43-41, sabato 27 Lecco-Nibionno, domenica 28 ore 18.30 Garbagnate-Btf Cantù.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 24; Nonna Papera Mariano 22; Lecco 20; Villa Guardia 12; Vertematese 10; Basket Como 8 Garbagnate, Btf Cantù 6.