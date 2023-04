Basket femminile la Vertematese doma la Fernese e aggancia il treno playoff

Basket femminile si è aperto ieri sera il 26° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile oggi impegni casalinghi per Cantù e Como, domani posticipo a Garbagnate per il Mariano

Si è aperto ieri sera il 26° turno del campionato di serie C di basket femminile e lo ha fatto con l'anticipo vincente della Vertematese che in casa ha domato l'ostica Fernese agganciando di nuovo il treno playoff. Oggi gare casalinghe per Cantù e Como rispettivamente con Bollate e Sondrio mentre domani chiuderà il cartellone la trasferta a Garbagnate per la Nonna Papera Mariano.

Il tabellino di Vertematese-Fernese 42-35

Parziali: 9-11, 18-14, 30-25

Vertematese: Ghitti 10, Redolfi 8, Rossoni 6, Carusi 5, Ortelli 4, Stocchi 4, Moltani 2, Faverio 2, Visiello 1, Ghioldi, Cariolo.

Il cartellone del 26° turno del girone B

Venerdì 14 aprile Vertematese-Fernese 42-35, Trezzano-Corsico 44-77; sabato 15 ore 20.45 Btf Cantù-Bollate, ore 21 Basket Como-Sondrio; domenica 16 ore 21 Garbagnate-Mariano, Legnano-Gavirate, Tradate-Gallarate, .

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 44; S0ndrio 40; Corsico 38; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate, Vertematese 34; Idea Sport Milano 24; Legnano, Fernese 22; Tradate 20; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 2.