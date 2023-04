Basket femminile: torna in campo la serie C donne con i 26° turno stagionale.

Basket femminile: la Vertematese oggi apre il weekend spezzatino ospitando la Fernese

Finite le feste, il campionato di basket femminile di serie C in Lombardia prepara il rush finale sia nelle zone playoff che sul fondo. Mancano infatti solo cinque giornate al termine della regular season, ma la volata è già stata lanciata e lo sarà ancora di più in questo weekend in cui sono spalmate su tre giorni le gare del 26° turno.

Apripista venerdì sera la Vertematese che, scivolata al sesto posto, è chiamata a rialzarsi ospitando tra le mura amiche un avversario scomodo quale è la Fernese. Sabato 15 invece impegni casalinghi da brividi sia per il Btf Cantù contro l'Ardor Bollate che per il Basket Como che riceverà il Sondrio seconda forza del torneo.

A chiudere il cartellone "spezzatino" ci penserà la Nonna Papera Mariano che domenica sera renderà visita al Garbagnate per continuare la sua rincorsa a un posto nei playoff.

Il cartellone del 26° turno del girone B

Venerdì 14 aprile Vertematese-Fernese, Trezzano-Corsico; sabato 15 ore 20.45 Btf Cantù-Bollate, ore 21 Basket Como-Sondrio; domenica 16 ore 21 Garbagnate-Mariano, Legnano-Gavirate, Tradate-Gallarate, .

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 44; S0ndrio 40; Corsico 36; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 34; Vertematese 32; Idea Sport Milano 24; Legnano, Fernese 22; Tradate 20; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 2.