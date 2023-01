Basket femminile, la Vertematese riparte e ritrova il successo contro Tradate

Basket femminile: la serie C lombarda gioca il primo turno del girone di ritorno.

Basket femminile: stasera il Btf Cantù cerca l'impresa con Corsico, domani il bg match Bollate-Mariano

Torna al successo la Vertematese nel campionato di basket femminile di serie C. Ieri sera le azzurre lariane hanno iniziato con il piede giusto il ritorno del girone B stoppando in casa al termine di una gara moto combattuta il Tradate per 49-46. Decisivo l'allungo nella terza frazione. Oggi in campo il Btf Cantù che proverà l'impresa in casa contro il lanciato Corsico mentre domani chiuderà il turno il big matcg Ardor Bollate-Nonna Papera Mariano.

Il tabellino di Vertematese-Tradate 49-46

Parziali: 14-14, 22-22, 40-30.

Vertematese: L. Faverio 17, Rossoni 7, Visiello 6, Ortelli 4, Moltani 4, Redolfi 4, F. Faverio 3, Stocchi 2, Ghitti 2, Carusi, Barocco, Ventura. All. Minotti

Il cartellone del 16° turno, primo di ritorno del girone B di serie C donne

Mercoledì 25 gennaio ore 21.20 Basket Como-Garbagnate 28-26; venerdì 27 gennaio ore 21.30 Vertematese-Tradate 49-46, Gavirate-Sondrio 43-72, Fernese-Legnano 52-65; sabato 28 ore 20.45 Btf Cantù-Corsico; domenica 29 ore 18 Ardor Bollate-Mariano, Idea Sport-Gallarate.

La classifica aggiornata girone B

Sondrio 26; Gallarate24; Corsico, Bollate, Vertematese 22; Mariano 20; Fernese, Idea Sport 16; Tradate, Basket Como, Legnano 12; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.