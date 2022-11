Basket femminile la Vertematese sbanca Gavirate e ritorna al successo 

Basket femminile si è aperto ieri il 6° turno del campionato di C Donne.

Basket femminile oggi fari puntati sul derby Como-Mariano, domani per Cantù sfida sul fondo a Garbagnate

Il 6° turno d'andata del campionato di serie C di basket femminile si è aperto bene per i colori lariani. Ieri sera infatti la Vertematese è tornata al successo andando a sbancare il campo di Gavirate per 44-57 e riagganciando in vetta il Gallarate che stasera giocherà il big match a Bollate. Questa sera fari puntati anche sul derby lariano Basket Como-Nonna Papera Mariano mentre domenica in posticipo il Btf Cantù renderà visita al Garbagnate per provare a lasciare l'ultimo posto in graduatoria.

Il tabellino di Gaviarte-Vertematese 44-57

Vertematese: Ortelli 10, F. Faverio 8, Visiello 6, Stocchi 6, L. Faverio 6, Redolfi 5, Ghitti 5, Ghioldi 4, Carusi 3, Caroli 2, Barocco 2, Bonuomo. All. Minotti.

Programma del 6° turno andata girone B

Venerdì 4 Gavirate-Vertematese 44-57; sabato 5 ore 21 Basket Como.Nonna papera mariano, Bollate-Gallarate.; domenica 6 ore 19 Garbagnate-Btf Cantù Cantù, Tradate-Trezzano, Idea Sport-Legnano, Corsico-Fernese

La classifica del girone B

Gallarate, Vertematese* 10; Corsico, Sondrio, Bollate 8; Trezzano 6; Como, Fernese, Mariano, Tradate, Idea Sport, 4; Fernese, Legnano 2; Gavirate*, Garbagnate, Btf Cantù 0.

(* 1 gara in più)