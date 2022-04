Basket femminile la Vertematese schianta MBS e festeggiaa la salvezza in anticipo

pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si sono giocate due gare importanti per il 6° turno del girone giallo di serie C donne.

Basket femminile brutto scivolone casalingo per il Btf Cantù stoppato dalla Futura Milano

Si sono giocati ieri sera due importanti incontri del 6° turno del girone Giallo della seconda fase del campionato di basket femminile di serie C che interessavano da vicino due squadre lariane. Missione compiuta dalla Vertematese che ha battuto in casa il fanalino di coda MBS per 83-68 assicurandosi la permanenza in categoria con anticipo. Niente da fare ancora per il Btf Cantù che non riesce a sbloccare il suo momento negativo e ieri sera ha dovuto incassare un'altra sconfitta a domicilio per mano della Futura Milano. Il turno sarà completato martedì sera dai due posticipi Tradate-Corsico e Basket Como-Garbagnate.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate 29-71; venerdì 22 Gallarate-Broni 55-49, Gavirate-Pro Patria 45-79, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Bresso 65-36; sabato 23 ore 21 BTF Cantù-Futura 46-64, ore 20.30 Vertematese-MBS 83-68; martedì 26 Tradate-Corsico, ore 21 Basket Como-Garbagnate.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 36; Gallarate 34; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni 24; Tradate 22; Basket Como, Futura 18; Btf Cantù, Corsico 16; Vertematese 14; Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.