Basket femminile la Vertematese sorride ancora, niente da fare invece per la Comense

i risultati

Basket femminile si è aperto ieri il 5° turno di ritorno di serie C donne.

Basket femminile questa sera di scena il derby Basket Como-Nonna Papera Mariano e Btf Cantù-Tradate

Si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C. Due gli anticipi che hanno visto in campo anche due squadre lariane. Niente da fare per la Comense che ha lottato ma ha dovuto arrendersi sul campo della capolista Gallarate per 56-34. Fa festa invece la Vertematese che sul campo amico ha battuto il Gavirate confermando il suo buon momento e salendo così a quota 8 punti in classifica. E oggi completeranno il quadro il derby Basket Como-Mariano e il Btf Cantù che riceve a Vighizzolo il Tradate.

Questo il cartellone del 5° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 11 febbraio ore 21.15 Gallarate-Comense 56-34, Vertematese-Gavirate 47-39; sabato 12 ore 21 Basket Como-Mariano, ore 21 Btf Cantù-Tradate.

La nuova classifica del girone Giallo1

Gallarate 22; Nonna Papera Mariano 20; Tradate 16; Btf Cantù, Basket Como 10; Vertematese 8; Gavirate 6; Comense 0.

Questo il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 18 febbraio ore 21.15 Tradate-Vertematese, Gavirate-Basket Como, Nonna Papera Mariano-Gallarate; sabato 19 ore 21 Comense-Btf Cantù.