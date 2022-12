Basket femminile: si giocato ieri il posticipo del girone B di C Donne.

Basket femminile: la Vertematese torna a vincere corsara sul campo della Fernese

Posticipo importante dell'11° turno d'andata del campionato di basket femminile serie C si è giocato ieri sera nel girone B. Protagonista la Vertematese che è tornata al successo sbancando il campo della Fernese con un netto 43-65. Con questa vittoria le azzurresi confermano così al terzo posto e può aspettare con fiducia il prossimo big match in casa della capolista Gallarate in programma già venerdì sera.

Il tabellino di Fernese-Vertematese 43-65

Parziali 19-20, 27-34, 35-48.

Vertemate: Stocchi 12, Ghitti 9, Redolfi 8, Carusi 8, Ortelli 7, L. Faverio 7, F. Faverio 6, Rossoni 4, Buonuomo 4, Visiello , Carioli, All. Minotti

Programma dell'11° turno del girone B di serie C donne

Venerdì 9 dicembre ore 21.15 Mariano-Garbagnate 71-32, Gallarate-Tradate 62-52, Gavirate-Legnano 42-56; domenica 11 ore 17.30 Sondrio-Como 57-31; ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù 52-47, lunedì 12 ore 21.30 Fernese-Vertematese 43-65, martedì 13 Corsico-Trezzano.

La classifica girone B

La classifica girone B:Gallarate 22; Sondrio 18; Corsico, Mariano, Bollate, Vertematese 16; Tradate, Fernese 10; Trezzano, Idea Sport Milano 8; Basket Como 6; Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.

Il cartellone del 12° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 16 dicembre Gallarate-Vertematese, Mariano-Tradate, Trezzano-Fernese; domenica 18 Legnano-Sondrio, Idea Sport-Gavirate, Garbagnate-Bollate, Corsico-Como. Riposa Btf.