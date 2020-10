Basket femminile l’assese Laura Spreafico con Lucca in serata è apripista del torneo contro San Martino

Basket femminile scatta oggi il campionato italiano di serie A1 rosa.

Basket femminile alle ore 21 invece toccherà alla Limonta Costa Masnaga debuttare in casa contro Bologna

Si alza il sipario sul campionato di serie A1 di basket femminile italiano. Oggi apripista del 1° turno d’andata sarà San Martino di Lupari-Lucca che vedrà alle ore 18.30 scendere in campo da capitana del team toscano la cestista di Asso Laura Spreafico. In serata invece toccherà alla Limonta Costa Masnaga di coach Paolo Seletti e della canturina Beatrice Del Pero esordire in casa contro la Virtus Segafredo Bologna.

Questo il cartellone del 1° turno di A1 femminile

Oggi sabato 3 ore 18.30 San Martino-Lucca; ore 21 Ragusa-Empoli, Sassari-Battipaglia, Costa Masnaga-Bologna; domani domenica 4 Geas-Venezia, Broni-Vigarano, Schio-Campobasso.