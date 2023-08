Basket femminile: ancora buone nuove per i colori lariani dalle nazionali azzurre.

Basket femminile: l'assese Laura Spreafico convocata con l'Italia 3x3 anche per la Coppa Europa

Ancora news tinte d'azzurro per il basket femminile nostrano. Parla sempre più comasco infatti la nazionale italiana 3×3 che in vista della prestigiosa Coppa Europa ha diramato le convocazioni ufficiali: per il raduno in programma dal 1 settembre a Roma e per il torneo in programma a Gerusalemme (Israele) dal 5 al 7 settembre prossimi è stata infatti convocata anche la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico mentre la canturina Beatrice Del Pero è nella lista delle atlete a disposizione.

Tutte le partite della Coppa Europa saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3. Ricordiamo che la stessa Spreafico proprio oggi con l'Italia 3x3 Open vola a a Katowice (Polonia, 14-15 agosto) per la prima delle ultime tre tappe della Fiba Women’s Series a Katowice che poi si sposterà a Quebec City (Canada, 18-19 agosti) e Baku (Azerbaigian, 22-23 agosto).

Le azzurre convocate per la Coppa Europa

Rae Lin D'Alie 1987

Sara Madera 2000

Giulia Natali 2002

Laura Spreafico 1991

Valeria Trucco 199

A disposizione

Beatrice Del Pero 2002

Maria Miccoli 1995

Giuditta Nicolodi 1995

Beatrice Stroscio 2001

Allenatore Andrea Capobainco

Il programma azzurro

1 settembre Inizio raduno presso Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”

2-3 settembre Allenamenti

4 settembre Trasferimento a Gerusalemme

5-7 settembre Coppa Europa

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3

8 settembre Trasferimento presso Aeroporto di Tel Aviv e volo per Roma

Fine Raduno