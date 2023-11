Basket femminile: l'assese Laura Spreafico è la nuova capitana dell'Italia maggiore

Alla vigilia del primo match dell'Italia nelle Qualificazioni al Women’s EuroBasket 2025 in programma domani contro la Grecia a Vigevano, è arrivata una bella notizia tinta d'azzurro per il basket femminile lariano. Laura Spreafico la cestista nata ad Asso e cresciuta nella Pool Comense è infatti stata nominata nuovo capitano della Nazionale Italiana maggiore.

"Sprea" guardia-ala classe 1991 vanta 41 presenze e 174 punti in maglia azzurra. Il suo esordio in Nazionale è avvenuto il 26 maggio 2012 a Pomezia contro i Paesi Bassi. I gradi di capitana della nazionale rappresentano un'investitura prestigiosa per Laura che ad inizio stagione era stata nominata anche capitana del suo nuovo club la Passalacqua Ragusa di serie A1.

Ricordiamo che l’Italia è già qualificata per i prossimi Europei in quanto Paese ospitante di uno dei gironi ma la partita di domani con la Grecia rappresenta un impegno importante non solo per il Ranking FIBA.

Italia

0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

1 Francesca Pasa (2000, 1.70, P, Virtus Segafredo Bologna)

2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

3 Gina Conti (1999, 1.70, P, Geas Sesto San Giovanni)

8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

14 Sara Madera (2000, 1.85, A, Gernika Bizkaia – Spagna)

18 Caterina Gilli (2002, 1.83, A, Oxygen Roma)

19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia)

23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Passalacqua Ragusa)

24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

52 Sierra Campisano (1997, 1.89, C, Sedis Basquet – Spagna)

77 Martina Kacerik (1996, 1.83, P, Magnolia Campobasso)

Coach: Andrea Capobianco

Grecia

4 Anna Niki Stamolamprou (1995, 1.70, P, Panathinaikos)

8 Pinelopi Pavlopoulou (1996, 1.72, P, Panathinaikos)

10 Elena Tsineke (1999, 1.74, G, Gorzow – Poland)

11 Eva Koumantsiodou (2004, 1.90, C, Paok)

12 Marilena Gerostergiou (1998, 1.87, C, Iraklis)

13 Vassiliki Louka (1996, 1.93, C, Brixia Brescia)

15 Artemis Spanou (1993, 1.86, A-C, Bourges – Francia)

21 Eleanna Hristinaki (1996, 1.84, A, Olympiacos)

24 Vasiliki Cholopoulou (2007, 1.77, P, Panathiiltikos)

25 Antigoni Chairistanidou (1990, 1.85, A, Panathinaikos)

44 Renia Karlafti (1998, 1.80, G, Olimpiacos)

55 Evina Stamati (1984, 1.81, G, Proteas Voulas)

Coach: Petros Prekas

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Laure Coanus (Francia), Blaz Zupancic (Slovenia)

Il calendario completo delle azzurre

9 novembre 2023

Italia-Grecia (Vigevano, ore 20.00, diretta RaiSportHD)

Repubblica Ceca-Germania

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania