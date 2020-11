Basket femminile l’assese Laura Spreafico e le azzurre volano oggi a Riga

Le atlete di basket femminile avvistano già l’EuroBAsket Women 2021. Nella giornata di ieri, 8 novembre, si è infatti aperto il raduno dell’Italia rosa per la qualificazione ai campionati europei. Tra le cestiste azzurre, spicca anche l’assese Laura Spreafico,

Basket femminile, la nazionale con la lariana giocherà venerdì 13 novembre contro la Romania e il 15 contro la Repubblica Ceca

Settimana dunque importante per il basket femminile e per la nazionale maggiore di coach Lino Lardo, al suo esordio sulla panchina azzurra. Oggi, 9 novembre, alle ore 16, la squadra è partita da Fiumicino in direzione Riga, capitale della Lettonia, dove nel weekend disputerà due partite fondamentali per la qualificazione all’EuroBasket Women 2021. Quest’ultimo si giocherà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno.

Ieri mattina il raduno azzurro è iniziato all’Acqua Acetosa, con i tamponi a cui si sono sottoposti squadra e staff. Poi, nel pomeriggio, il primo allenamento. Da oggi le Azzurre, di cui fa parte anche la cestista di Asso ex Comense, Laura Spreafico, entreranno nella bolla di Riga, dove affronteranno la Romania il 13 novembre e la Repubblica Ceca domenica 15. Entrambe le partite si giocheranno alle 18.45 italiane e saranno trasmesse in diretta da Sky Sport Arena HD.

Le convocate azzurre

Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

Laura Spreafico (1991, 180, A, Gesam Gas e Luce Lucca)

Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce, Turchia)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Raffaella Masciadri

Allenatore: Lino Lardo

Assistente allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente allenatore: Massimo Romano

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapisti: Davide Pacor, Irene Munari

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Il programma azzurro

9 novembre

Ore 9.00-12.30 Allenamento

Ore 16.00 Volo charter Roma-Riga

Ore 20.00 Arrivo e trasferimento c/o Hotel Marriott Riga

10 novembre

Ore 12.00-12.50 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

11 novembre

Ore 12.00-12.50 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

12 novembre

Ore 12.00-12.50 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

13 novembre

Ore 11.30-12.00 Allenamento

Ore 19.45 ITALIA-ROMANIA

14 novembre

Ore 20.00-21.30 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

15 novembre

Ore 11.30-12.00 Allenamento

Ore 19.45 ITALIA-REPUBBLICA CECA

16 novembre

Ore 10.00 Volo charter Riga-Roma

Ore 12.00 Arrivo a Roma

Fine raduno

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone D, Riga (Lettonia)

13 novembre 2020

Romania-Italia

Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia

Danimarca-Romania

Classifica Girone D

Repubblica Ceca 4 (2/0)

Romania 3 (1/1)

Italia 3 (1/1)

Danimarca 2 (0/2)