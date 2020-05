Basket femminile l’assese Laura Spreafico lascia Broni e torna a Lucca

Basket femminile si muove il mercato per una delle cestiste brianzole di serie A1.

Basket femminile l’ex Comense pronta a rivestire la maglia biancorossa del club toscano come nel 2012/13

Il basket femminile è fermo ma già si muove il mercato in vista della stagione 2020/21. E uno dei primi colpi per quanto riguarda il panorama di serie A1 rosa è proprio lariano e porta il nome di Laura Spreafico. La cestista di Asso cresciuta nel Pool Comense ha deciso dopo due anni di lasciare Broni per tornare in Toscana e vestire la maglia de Le Mura Lucca già indossata nella stagione 2012/13.

Il saluto commosso di Laura Spreafico

“È difficile trovare le parole giuste che riescano ad esprimere tutta la mia gratitudine per Voi. Avete reso queste due mie stagioni a Broni veramente speciali perché Voi, prima di tutto e di tutti, lo siete. Dal profondo del mio cuore Grazie Viking, grazie popolo biancoverde”.

Questo il comunicato ufficiale de Le Mura Lucca

La società biancorossa è lieta di annunciare l’ingaggio per la stagione 2020-2021 di Laura Spreafico, guardia classe 1991 nelle ultime stagioni in forza alla Della Fiore Broni. Per la cestista nativa di Erba si tratta della sua seconda esperienza con il club del presidente Rodolfo Cavallo dopo quella maturata nell’annata 2012-2013 dove già allora mise in mostra le sue qualità.