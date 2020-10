Basket femminile, l’assese Laura Spreafico nella long list azzurra verso l’EuroBasket

Basket femminile, il ct della nazionale Lino Lardo ha diramato la lista per la finestra delle qualificazioni Europee

Basket femminile, il ritiro dell’Italia maggiore nella bolla di Riga dall’8 al 16 novembre

Notizie importanti per il basket femminile tinto d’azzurro, anche in momento delicato come questo fuori e dentro i parquet d’Italia. Il Ct della nazionale rosa Lino Lardo ha diramato la long list dalla quale poi verranno selezionate le Azzurre che dovranno trasferirsi nella “bolla” di Riga dall’8 al 16 novembre per le qualificazioni Europee. Nella lista fa parte anche l’assese ex Comense Laura Spreafico, da quest’anno capitana della Gesam Gas e Luce Lucca, che farà di tutto per scendere in campo con la maglia azzurra. Ricordiamo che questa sarà la prima esperienza in Azzurro per coach Lino Lardo, che proprio a Riga esordirà sulla panchina della Nazionale Femminile, che arriva in una situazione di classifica non facile, costrette a vincere per continuare il percorso verso l’EuroBasket Women della prossima estate. La sconfitta interna contro la Repubblica Ceca, al momento capolista, ha complicato un girone già non proprio morbido. Il match di ritorno contro le ceche (occorre ribaltare il -10 subito a Cagliari) sarà determinante, così come la sfida alla Romania (1/1 come le Azzurre). All’Europeo solo la prima di ogni girone e le 5 migliori seconde dei 9 gironi.

Classifica Girone D

Repubblica Ceca 4 (2/0)

Romania 3 (1/1)

Italia 3 (1/1)

Danimarca 2 (0/2)

Le gare della prima finestra

15 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca 52-62

Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-Italia 72-82

Repubblica Ceca-Romania 60-59

Le gare della terza finestra (date da confermare)

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca

Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania

Danimarca-Repubblica Ceca

La long list della Nazionale femminile

Olbis Andrè Futo (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

Chiara Consolini (1988, 182, G/A, Passalacqua Ragusa)

Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Schio)

Sara Crudo (1995, 180, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Lorela Cubaj (1999, 193, C, Georgia Tech – USA)

Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

Elisa Ercoli (1995, 190, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Jasmine Keys (1997, 190, A/C, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

Giuditta Nicolodi (1995, 185, A, Passalacqua Ragusa)

Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 173, P, Passalacqua Ragusa)

Giorgia Sottana (1988, 175, P/G, Famila Wuber Schio)

Laura Spreafico (1991, 180, A, Gesam Gas e Luce Lucca)

Valeria Trucco (1999, 192, A, Passalacqua Ragusa)

Costanza Verona (1999, 170, P, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)