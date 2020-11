Basket femminile, l’assese Laura Spreafico non convocata per la gara contro la Romania

Giorno importante per il basket femminile italiano: torna in campo la nazionale azzurra dell’esordiente CT Lino Lardo, che nella “bolla” di Riga gioca la prima delle due partite previste per la seconda finestra di qualificazione a EuroBasket Women 2021.

Basket femminile, l’ex cestista della Comense spera di giocare in azzurro domenica 15 novembre contro la Rep. Ceca

Alle ore 18.45 italiane (con diretta su Sky Sport Arena), l’Italia rosa sfiderà la Romania, squadra con gli stessi punti delle Azzurre ma avanti nella classifica del gruppo D grazie alla migliore differenza canestri (+14). Al match, però, non parteciperà la cestista di Asso Laura Spreafico, che, presente al raduno di Riga, con Samantha Ostarello non è stata convocata da coach Lardo e resterà a bordo campo a tifare per le compagne.

Sfida importante, forse decisiva, per la qualificazione al campionato europeo, che si disputerà in estate, dal 17 al 27 giugno tra Spagna e Francia. L’Italia oggi è chiamata a vincere, per poi provare, domenica 15, a ribaltare il -10 dell’andata contro la Repubblica Ceca, quando spera di essere convocata tra le 12 anche la Spreafico. All’EuroBasket Women 2021 si qualificano le prime classificate dei nove gironi e cinque delle migliori seconde.

Le Azzurre

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#6 Laura Spreafico (1991, 180, A, Gesam Gas e Luce Lucca)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Lo Staff

Capo Delegazione: Raffaella Masciadri

Allenatore: Lino Lardo

Assistente allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente allenatore: Massimo Romano

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapisti: Davide Pacor, Irene Munari

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

La Romania

#1 Ioana Ghizila (1997, 173, G, Sf. Gheorghe)

#5 Romina Filip (1989, 174, A, Agronomia Bucarest)

#7 Annemarie Godri-Parau (1984, 175, P, Sf. Gheorghe)

#8 Dora Ardelean (1994, 186, A, Arad)

#9 Elisabeth Pavel (1990, 190, A/C, Lublin – Polonia)

#11 Gabriela Irimia (1990, 183, A, Targoviste)

#12 Anca Sipos (1985, 185, A, Agronomia Bucarest)

#17 Nicolett Orban (2000, 190, C, Sf. Gheorghe)

#20 Alexandra Uiuiu (1989, 183, A, Universitatea Cluj-Napoca)

#23 Alina Podar (1998, 178, G, Satu Mare)

#25 Tunde Kilin (1991, 171, P, Satu Mare)

#44 Gabriela Marginean (1987, 182, A, Bretagne – Francia)

All: Ayhan Avci

Il programma azzurro

13 novembre

Ore 11.30-12.00 Allenamento*

Ore 18.45 (in Italia) ROMANIA-ITALIA – diretta Sky Sport Arena

14 novembre

Ore 20.00-21.30 Allenamento*

Ore 20.00-21.30 Allenamento*

15 novembre

Ore 11.30-12.00 Allenamento*

Ore 18.45 (in Italia) REPUBBLICA CECA-ITALIA – diretta Sky Sport Arena

16 novembre

Ore 10.00 Volo charter Riga-Roma*

Ore 12.00 Arrivo a Roma

Fine raduno

*ore locali

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone D, Riga (Lettonia)

13 novembre 2020

Romania-Italia

Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia

Danimarca-Romania

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 4 (2/0)

Romania 3 (1/1)

Italia 3 (1/1)

Danimarca 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

15 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca 52-62

Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-Italia 72-82

Repubblica Ceca-Romania 60-59

Le gare della terza finestra (date da confermare)

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca

Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania

Danimarca-Repubblica Ceca