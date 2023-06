Basket femminile: inizia l’EuroBasket Women 2023 con la cestista nostrana in campo.

Basket femminile: l'assese Laura Spreafico oggi debutta agli Europei con l'Italia

Il basket femminile italiano ha terminato il conto alla rovescia e oggi può fare il tifo per la nazionale maggiore che debutta all’EuroBasket Women 2023.

Oggi pomeriggio infatti alle 14 italiane a Tel Aviv l'Italia con in campo tra le 12 azzurre anche l'assese ex Comense Laura Spreafico, debutta nella rassegna continentale contro la Repubblica Ceca (diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport). Sarà questo il primo impegno delle azzurre nel girone B che le vedrà poi domani 16 giugno alle 14.30 per sfidare Israele e il 18 ultimo impegno col Belgio (14.15).

L’eventuale spareggio (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi.

Per la cestista lariana Laura Spreafico si tratta del primo Europeo in carriera:

"L'ho inseguito per molto tempo e ora sono felice di essere qui. Abbiamo lavorato tanto e ora vogliamo fare il meglio possibile".

Le 12 convocate azzurre per gli Europei

0 JASMINE KEYS 1997 ala

2 MATILDE VILLA 2004 play

4 MARTINA BESTAGNO 1990 centro

8 COSTANZA VERONA1999 plat

9 CECILIA ZANDALASINI 1996 ala

11 FRANCESCA PAN1997 guardia

12 VALERIA TRUCCO 1999 ala/centro

13 LORELA CUBAJ 1999 centro

18 MARIELLA SANTUCCI 1997 play

19 MARTINA FASSINA 1997 guardia

22 OLBIS ANDRÈ 1999 centro

23 LAURA SPREAFICO 1991 guardia/ala

Il programma azzurro

13 giugno partenza per Tel Aviv

14 giugno Allenamenti

15 giugno Ore 15.00 1° turno Italia-Repubblica Ceca (le 14.00 in Italia)

16 giugno Ore 15.30 2° turno Israele-Italia (le 14.30 in Italia)

17 giugno Allenamenti

18 giugno Ore 15.15 3° turno Belgio-Italia (le 15.15 in Italia)

19 giugno Eventuale spareggio

20 giugno Trasferimento a Lubiana (Slovenia)

22 giugno Quarti di finale

24 giugno Semifinali

25 giugno Finali

26 giugno Trasferimento in Italia e fine raduno