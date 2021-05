Basket femminile l’assese Laura Spreafico rinnova con la Limonta Costa Masnaga

Basket femminile nuovo colpo di mercato nel campionato di A1 che parla lariano.

Nuovo colpo di mercato nel basket femminile di serie A1 che parla comasco. Già perchè dopo l’esterna canturina Beatrice Del Pero, la Limonta Costa Masnaga ha rinnovato il contratto con un’altra cestista brianzola l’assese Laura Spreafico, ala classe 1991, che è stata grande protagonista in maglia biancorossa dell’ultima strepitosa stagione in serie A1 coronata con la prima storica qualificazione ai playoff del club lecchese.

“É con grande soddisfazione che la Limonta Costa Masnaga comunica il rinnovo del contratto di Laura Spreafico. La giocatrice nativa di Erba è arrivata a stagione in corso in punta di piedi ed è riuscita a mettere al servizio del gruppo tutta la sua esperienza, personalità e classe. In breve tempo è diventata una pedina fondamentale per la squadra e, al contempo, un punto di riferimento per tutte le giovani che crescono con questi colori e che hanno trovato in Laura un esempio da seguire sotto ogni aspetto. Con la maglia di Basket Costa da gennaio 2021, la guardia classe 1991 ha fatto registrare numeri molto interessanti. Oltre 13 punti di media, con il 37% dalla lunga distanza, a cui ha aggiunto 1.5 rimbalzi, 1.5 palle recuperate e 1.3 assist in 12 presenze. Tra i suoi high stagionali troviamo ben due super prestazioni da 26 punti, a Broni e nel derby con Geas”.