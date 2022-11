Basket femminile: diramate le convocate per le qualificazioni a EuroBasket Women 2023.

Basket femminile: l'assese Laura Spreafico torna a vestire l'azzurro Italia

Torna a parlare un po' comasco la nazionale italiana di basket femminile. Già perché nella lista delle 16 azzurre convocate dal ct Lino Lardo che settimana prossima saranno impegnate a Napoli nella seconda finestra di EuroBasket Women 2023 Qualifiers, figura anche la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico. Tra le riserve a disposizione anche la guardia di Cantù Beatrice Del Pero.

La Nazionale Femminile scenderà in campo al PalaBarbuto giovedì 24 novembre contro la Svizzera (ore 19) e poi domenica 27 con la Slovacchia (re 19), nella sfida che con ogni probabilità deciderà la prima classificata del girone H. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport.

Le Azzurre convocate

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio)

#5 Debora Carangelo (1992, 1.69, P, Dinamo Lab Sassari)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, Fila San Martino di Lupari)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni)

#14 Sara Madera (2000, 1.87, C, Umana Reyer Venezia)

#19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Reyer Venezia)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Segafredo Zanetti Bologna)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.82, A, Germina Bizkaia - Spagna)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa)

#31 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#41 Elisa Penna (1995, 1.88, A, Famila Schio)

Atlete a disposizione

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, G, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, La Molisana Campobasso)

Giulia Natali (2002, 1.77, G, Gesam Gas+Luce Lucca)

Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna)

Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

Lo Staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti Allenatori: Massimo Romano, Cinzia Zanotti

Il programma azzurro

domenica 20 novembre

Inizio raduno a Napoli

21 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento c/o PalaBarbuto

Ore 17.00-19.30 Allenamento

22 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

23 novembre

Ore 17.00-19.30 Allenamento

24 novembre

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Svizzera

25 novembre

Ore 17.00-19.30 Allenamento

26 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

27 novembre

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Slovacchia

Fine raduno

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

Classifica: Italia 2-0, Slovacchia, Svizzera 1-1; Lussemburgo 0-2

24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo