Basket femminile: l'assese Laura Spreafico trascina Costa Masnaga al successo a Broni

News dalla pallacanestro rosa

E' iniziato al singhiozzo e con tanti rinvii il 2022 del campionato di A1 donne.

Basket femminile: è iniziato al singhiozzo e con tanti rinvii il 2022 del campionato di A1 donne.

Basket femminile: la cestista brianzola con i suoi 20 punti è stata decisiva nella vittoria corsara della Limonta

Anche il massimo campionato italiano di basket femminile ha iniziato il 2022 ma lo ha fatto fortemente condizionato dal Covid. Del 13° turno stagionale infatti si sono giocate ieri solo 2 gare mentre ne sono state rinviate ben cinque. Tra quelle giocate ieri spicca il successo esterno della Limonta Costa Masnaga che trascinata dalla cestista di Asso Laura Spreafico ha sbancato Broni per 68-61. L'assese ex Comense è stata decisiva segnando ben 20 punti contro la sua ex squadra. Tra le squadre ferme al palo anche la capolista Famila Schio dove gioca la canturina Beatrice Del Pero che dopo aver rinviato l'ultima sfida con Bologna dovrà saltare anche la prossima gara a Lucca.

Il tabellino di Costruzioni Italia Broni - Limonta Costa Masnaga 61 - 68

Parziali 18-21, 36-34, 47-54, 61-68

BRONI: Bestagno* 3 (1/2, 0/4), Albano 1 (0/1, 0/4), Repetto, Galbiati* 21 (4/5, 4/9), Mazza* 4 (0/3, 1/7), Dedic* 12 (4/11, 1/1), Fumagalli NE, Krivacevic* 16 (5/11, 1/2), Castelli NE, Bona 4 (2/6 da 2) A. Castelli.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 20 (2/5, 4/12), M. Villa* 16 (5/6, 2/6), E. Villa* 11 (4/11, 0/3), Osazuwa NE, Caloro, Balossi, Jablonowski* 5 (2/4, 0/3), Bernardi, Vaughn* 16 (6/11 da 2)

All. Seletti.

Il cartellone del 13° turno di serie A1 femminile

Domenica 2 gennaio 2022 Costruzioni Italia Broni - Limonta Costa Masnaga 61 - 68, Umana Reyer Venezia - Akronos Moncalieri 66 - 58

La Molisana Magnolia Campobasso - Fila San Martino di Lupari NON DISPUTATA

E-Work Faenza - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca RINVIATA

Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio RINVIATA

Passalacqua Ragusa - USE Scotti Rosa Empoli RINVIATA

Dinamo Sassari - Allianz Geas Sesto San Giovanni RINVIATA

Classifica aggiornata

Famila Wuber Schio** 22, Umana Reyer Venezia** 18, Virtus Segafredo Bologna* 18, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 16, Passalacqua Ragusa*** 14, La Molisana Magnolia Campobasso** 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni** 12, Fila San Martino di Lupari* 12, Dinamo Sassari** 8, Limonta Costa Masnaga 8, Akronos Moncalieri** 6, Costruzioni Italia Broni* 6, E-Work Faenza* 4, USE Scotti Rosa Empoli** 2

(*una partita in meno, **due partite in meno, ***tre partite in meno)

Mercoledì 5 gennaio Broni-Venezia, Geas-Ragusa, Faenza-Moncalieri; giovedì 6 Sassari-Costa Masnaga, Empoli-Campobasso; rinviate Lucca-Schio, San Martino-Bologna.