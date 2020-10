Basket femminile l’assese Spreafico lancia subito Lucca corsara

Basket femminile risultati degli anticipi del 1° turno serie A1 rosa.

Basket femminile ko casalingo per la Limonta Costa Masnaga contro Bologna

Semaforo verde sul campionato di serie A1 di basket femminile italiano. Oggi pomeriggio è iniziato con il piede giusto il torneo per la cestista di Asso Laura Spreafico che ha guidato la sua Lucca al colpo corsaro sul campo del San Martino di Lupari per 51-62 (14-8, 30-27, 40-46. Spreafico 15 punti in 33′). Parte male invece il campionato della Limonta Costa Masnaga che ha perso in casa contro Bologna per 84-95 (20-30, 42-55, 54-75. E. Villa, M. Villa 15, Osazuwa 3, Caloro, Del Pero 9, Jablonowski 4, Spinelli 7, Allievi 2, Labanca, N’Guessan 4, Kovatch 17, Nunn 23).

Questo il cartellone del 1° turno di A1 femminile

Oggi sabato 3 ore 18.30 San Martino-Lucca 51-62; ore 21 Ragusa-Empoli 82-80, Sassari-Battipaglia 86-68, Costa Masnaga-Bologna 84-95; domani domenica 4 Geas-Venezia, Broni-Vigarano, Schio-Campobasso.