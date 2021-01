Basket femminile Laura Spreafico arriva alla corte di Costa Masnaga

Basket femminile bomba di mercato lariana nel massimo campionato rosa.

Notizia bomba dell’ultima ora dal mercato del basket femminile italiano e lariano. Laura Spreafico l’ala di Asso ex Comense che a dicembre aveva lasciato Le Mura Lucca per motivi personali si è accasata alla corte della Limonta Costa Masnaga. Un colpo importante per il club biancorosso che si rinforza così con la forte esterna classe 1991 e già ne giro della nazionale maggiore da anni. Spreafico potrebbe esordire già sabato sera in casa con la maglia numero 3 della Limonta contro san Martino di Lupari.

