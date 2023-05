Basket femminile: diramata la lita delle 24 cestiste verso il Women’s EuroBasket 2023.

Basket femminile: Laura Spreafico convocata per il raduno azzurro verso gli Europei

Buone notizie tinte d'azzurro per il basket femminile nostrano. C'è infatti anche l'assese ex Comense Laura Spreafico nell'elenco delle 24 convocate dal ct Lino Lardo per il raduno della nazionale italiana che scatterà il 16 maggio da Roma.

Dal Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa infatti si aprirà la preparazione di Spreafico e le altre azzurre verso il Women’s EuroBasket 2023: che poi continuerà a Pordenone dal 28 maggio. Il campionato europeo scatterà il 15 giugno in Israele con il debutto contro la Repubblica Ceca, ma prima di allora l'Italia disputerà alcuni test.

Ben cinque le amichevoli previste prima dell’esordio continentale: il 24 e il 25 maggio prime amichevoli con Cina e Spagna al torneo di Vigo, 3 e 4 giugno le sfide con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania.

Il 13 la partenza per Israele. Il 26 maggio, di ritorno dalla Spagna, la Nazionale Femminile sarà ospite degli studi di Sky Sport di Milano.

Nei campionati Europei le Azzurre sono inserite nel girone B di Tel Aviv: l’esordio il 15 giugno alle ore 14 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 contro Israele e il 18 ultimo impegno del girone contro il Belgio alle ore 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno. Le prime classificate dei quattro gruppi accederanno ai quarti di finale, le seconde e le terze si affrontano nello spareggio che vale l’accesso alle prime otto. La fase finale della competizione (Quarti, Semifinali e Finali) si giocherà interamente a Lubiana. Ricordiamo che le prime sei squadre del Campionato Europeo accederanno al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi.

Queste tutte le 24 convocate per il raduno azzurro

Beatrice Attura (Ragusa), Debora Carangelo (Sassari), Martina Fassina (Venezia), Martina Kacerik (Campobasso), Giulia Natali (Lucca), Francesca Pan (Venezia)Ilaria Panzera (Sesto San Giovanni),Elisa Policari (Faenza), Nicole Romeo (Ragusa), Mariella Santucci (Venezia) Laura Spreafico (Gernika Bizkaia, ESP), Costanza Verona (Schio), Matilde Villa (Venezia), Jasmine Keys (Schio)m Sara Madera (Venezia), Silvia Pastrello (San Martino di Lupari), Elisa Penna (Schio), Cecilia Zandalasini (Virtus Bologna), Olbis Andrè (Virtus Bologna), Martina Bestagno (Schio), Sierra Campisano (Schio), Lorela Cubaj (Venezia), Maria Miccoli (Lucca), Valeria Trucco (Sesto San Giovanni).