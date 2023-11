Basket femminile: Laura Spreafico in ritiro con l'Italia per le qualificazioni europee 

Si apre oggi il raduno della nazionale maggiore italiana di basket femminile in vista del doppio impegno dei Qualifiers al Women’s EuroBasket 2025. A Milano si ritrova agli ordini del nuovo ct Andrea Capobianco l'Italbasket rosa , già qualificata di diritto per il prossimo Europeo in quanto Paese ospitante, per preparare la prima sfida del 9 novembre contro la Grecia al PalaElachem di Vigevano (palla a due alle ore 20.00, diretta su RaiSportHD). Domenica 12 novembre, secondo match in trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30). Tra le azzurre convocate anche l'assese ex Comense Laura Spreafico mentre a disposizione la canturina Beatrice Del Pero.

Il calendario completo delle azzurre

9 novembre 2023

Italia-Grecia (Vigevano, ore 20.00, diretta RaiSportHD)

Repubblica Ceca-Germania

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania

Le Azzurre convocate

JASMINE KEYS 1997 ALA FAMILA SCHIO

FRANCESCA PASA 2000 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

MATILDE VILLA 2004 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

GINA CONTI 1999 PLAYMAKER ALLIANZ S.S. GIOVANNI

COSTANZA VERONA 1999 PLAYMAKER FAMILA SCHIO

CECILIA ZANDALASIN 1996 ALA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

FRANCESCA PAN 1997 GUARDIA UMANA VENEZIA

VALERIA TRUCCO 1999 ALA-CENTRO ALLIANZ S.S. GIOVANNI

LORELA CUBAJ 1999 CENTRO UMANA VENEZIA

SARA MADERA 2000 ALA-CENTRO GERNIKA BIZKAIA

MARTINA FASSINA 1999 GUARDIA UMANA VENEZIA

GIUDITTA NICOLODI 1995 ALA/CENTRO UMANA VENEZIA

LAURA SPREAFICO 1991 GUARDIA/ALA PASSALACQUA RAGUSA

ILARIA PANZERA 2002 GUARDIA ALLIANZ S.S. GIOVANNI

SIERRA CAMPISANO 1997 ALA-CENTRO A.E SEDIS BASQUET

MARTINA KACERIK 1996 GUARDIA MAGNOLIA CAMPOBASSO

A DISPOSIZIONE

ANASTASIA CONTE 2000 PLAYMAKER ALAMA S.MARTINO DI LUPARI

BEATRICE DEL PERO 1999 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

CATERINA GILLI 2002 ALA OBG ROMA

GIUDITTA NICOLODI 1995 ALA/CENTRO UMANA VENEZIA MESTRE

SILVIA PASTRELLO 2001 ALA PASSALACQUA RAGUSA

SARA RONCHI 2003 GUARDIA DELSER CRICH UDINE

MARTINA SPINELLI 2002 CENTRO FAENZA BASKET PROJECT

STEFANIA TRIMBOLI 1996 PLAYMAKER MAGNOLIA CAMPOBASSO